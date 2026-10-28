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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ с утра атакует Украину: где объявлена тревога и какие регионы под угрозой (карта)

С утра по Украине распространяется тревога из-за атаки российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога.

Утром среды, 28 октября, армия РФ продолжает атаковать Украину беспилотниками. В ряде регионов объявлена тревога. В частности, новые группы дронов заходят из Брянской области.

Что известно о российской атаке — читайте в материале ТСН.ua.

Ночная атака — что известно

В утреннем отчете Воздушных сил сообщается, что с вечера РФ запустила баллистическую ракету Искандер-М/С-400 и 88 ударных беспилотников типа Shahed (38 — реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дроны-имитаторы типа «Пародия».

По данным военных, баллистика летела из Таганрога, а дроны из направлений Орла, Курска и Гвардейского в Крыму.

Силы противовоздушной обороны сбили 71 БпЛА, среди которых 31 реактивные. В то же время произошло попадание на восьми локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Утренняя атака — карта

По данным ПС, реактивные БпЛА из Брянской области двигаются на север Черниговщины. Кроме того, дрон следует вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области, а еще один БпЛА направляется в регион с севера Черниговщины.

Отметим, в Киевской области тревогу желтого уровня объявили в Броварском и Вышгородском районах. Пока угрозы для Киева нет.

Также БпЛА фиксируют в Полтавской области. В то же время на Сумщине существует угроза ударов КАБами — в 08:00 в Конотопском районе объявлена «красная» тревога.

Карта по состоянию на 08:18 среды, 28 октября.

Карта по состоянию на 08:18 среды, 28 октября.

Напомним, ранее между массированными ударами РФ по Украине был промежуток примерно в месяц, а впоследствии несколько групповых атак произошло с перерывами в трое-четыре суток. Военный эксперт Олег Жданов высказался, что Россия может привязывать следующий массированный удар к определенным датам.

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