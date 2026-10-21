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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ с утра атакует Украину: в Киеве есть «прилеты», под прицелом реактивных БпЛА запад — все детали (обновлено)

Российские войска не перестают атаковать Украину реактивными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

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С самого утра среды, 21 октября, армия РФ атакует Украину беспилотниками, в том числе реактивными. Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении враждебных целей в нескольких областях. Утром в Киеве произошли взрывы.

Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.

В течение вечера и ночи армия РФ ударила по разным населенным пунктам Украины дронами и крылатыми ракетами. Впрочем, к утру атака не прекратилась. В воздушном пространстве страны фиксируют ударные беспилотники.

Ночной удар по Украине — отчет ПС

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 20 октября РФ атаковала крылатыми ракетами «Искандер-К» и беспилотниками. В частности, россияне запустили с шести направлений 186 ударных БпЛА типа Shahed (88 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

Силы ПВО сбили/подавили 150 дронов, из которых 63 — реактивные. В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 27 локациях, а также падение обломков — на 13 локациях.

Утренняя атака — что известно

Воздушная тревога по-прежнему охватывает ряд регионов Украины. В частности, в Киеве воздушная тревога желтого уровня продолжалась более трех часов — с 05:18 до 08:54.

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов над Ровенщиной, Черниговщиной, Киевщиной, Житомирщиной, Николаевщиной и т.д.

В частности, в Киевской области военные зафиксировали вражеский беспилотник в районе Фастова, а также сообщили об угрозе для Василькова — дрон приближался с юго-запада.

Карта тревог по состоянию на 08:55 среды, 21 октября.

Карта тревог по состоянию на 08:55 среды, 21 октября.

По состоянию на 07:10 дроны фиксировали в Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Николаевской областях. Кроме того, БПЛА двигались на запад — воздушные цели фиксировались в нескольких районах в Волынской и Ровенской областях.

Карта тревог по состоянию на 07:10 среды, 21 октября.

Карта тревог по состоянию на 07:10 среды, 21 октября.

Взрывы в Киеве

Угроза нависла над Киевом, где с 05:18 раздаются сирены. В частности, БПЛА фиксировали на подступах к столице — вблизи Горенки, Большой Дымерки. Кроме того, цели двигались в Белоцерковском районе мимо населенного пункта Исследовательское курсом на запад.

В 6:41 Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении столицы. Впоследствии военные сообщали о его пребывании в районах Троещины, Оболони и Академгородка. В столице произошло несколько взрывов. По данным местных властей, «прилет» произошел в высотку на Святошино. Погибли жители.

Напомним, в последнее время Россия направляет воздушный террор на запад Украины — Прикарпатье, Волынь, Ровенскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области. Под прицелом гражданская и энергетическая инфраструктура. В результате ударов возникают пожары, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Россия пытается сделать атаки на западе страны массированными и непрерывными, как это было в Киеве с конца августа по середину октября. Тактика воздушного террора Кремля распространяется на новые регионы Украины.

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