Украина
РФ с утра атакует Винницу: прогремели взрывы, еще один рой дронов летит на Хмельницкий

Россияне выпустили ударные беспилотники — в регионе раздаются взрывы.

Анастасия Павленко
В регионе гремят взрывы / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 12 мая, россияне возобновили свои атаки по Украине после перемирия. В частности, звуки взрывов слышны в Винницкой области.

«Виннитчина под воздушной атакой врага! Находитесь в укрытиях до окончания отбоя!» — коротко сообщила руководитель ОВА Наталья Заболотная.

Тем временем рой дронов достиг соседней Хмельницкой области. Там уже раздалась воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов, дроны летят в сторону Староконстантинова.

«На Староконстантинов летело два „Шахеда. Остался один. Еще четыре в районе Старой Синявы“, — говорится в сообщении.

Атака по Украине 12 мая — последние новости

Российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Кроме того, РФ атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, пострадал машинист.

Детский сад и жилые дома повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БпЛА. На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

