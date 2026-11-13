РФ с утра дважды ударила по Одессе: погибли люди, пострадавшие в тяжелом состоянии - детали

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Сегодня, 13 ноября, Россия дважды нанесла удар по Одессе. Есть погибшие люди. Поврежден частный жилой дом, вспыхнул пожар.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«Еще один вражеский удар по Одессе… До двух человек увеличилось количество погибших в результате атаки на Одессу. Еще пять человек пострадали, они госпитализированы. Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили», — отметил он.

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На месте работают спасатели и все службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Последствия атаки в Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака по Украине 13 ноября — что известно

В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными БпЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Киеве вспыхнуло здание медучреждения. В Виннице и Ровно повреждены дома.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 117 дронами. Летели дроны типа Shahed (63 из них реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и временно оккупированное Гвардейское в Крыму.

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