- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ с утра дважды ударила по Одессе: погибли люди, пострадавшие в тяжелом состоянии - детали
В Одессе на фоне объявленной тревоги раздавались взрывы. По последним данным, есть двое погибших.
Сегодня, 13 ноября, Россия дважды нанесла удар по Одессе. Есть погибшие люди. Поврежден частный жилой дом, вспыхнул пожар.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Еще один вражеский удар по Одессе… До двух человек увеличилось количество погибших в результате атаки на Одессу. Еще пять человек пострадали, они госпитализированы. Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили», — отметил он.
На месте работают спасатели и все службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Атака по Украине 13 ноября — что известно
В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска продолжили атаку на Украину ударными БпЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В Киеве вспыхнуло здание медучреждения. В Виннице и Ровно повреждены дома.
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 117 дронами. Летели дроны типа Shahed (63 из них реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и временно оккупированное Гвардейское в Крыму.