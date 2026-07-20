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- Украина
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РФ с утра накрыла ракетами областной центр — первые детали
В Одессе во время атаки пострадала инфраструктура.
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Российские войска утром 20 июля осуществили ракетную атаку на Одессу.
Об этом коротко сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«Пострадала инфраструктура. На месте работают соответствующие службы», — отметил он.
Ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по Запорожью. Из-под завалов дома извлекли тело 11-летней девочки. По данным местных властей, число погибших — три человека. Кроме того, управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Есть разрушение в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.
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