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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2083
Время на прочтение
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РФ с утра накрыла ракетами областной центр — первые детали

В Одессе во время атаки пострадала инфраструктура.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Враг продолжает террор Одессы

Враг продолжает террор Одессы / © Associated Press

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Российские войска утром 20 июля осуществили ракетную атаку на Одессу.

Об этом коротко сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Пострадала инфраструктура. На месте работают соответствующие службы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по Запорожью. Из-под завалов дома извлекли тело 11-летней девочки. По данным местных властей, число погибших — три человека. Кроме того, управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке. Есть разрушение в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.

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Дата публикации
Количество просмотров
2083
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