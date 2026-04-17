ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
778
Время на прочтение
1 мин

РФ с утра ударила по большому областному центру: первые детали от власти

Российская армия повредила в Днепре транспортное предприятие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
© Associated Press

В пятницу утром, 17 апреля, российская армия атаковала Днепр. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атаковал Днепр. Произошел пожар. Ее пожарные уже локализовали. Повреждено транспортное предприятие», — подчеркнул чиновник.

Напомним, минувшей ночью, 16 апреля, россияне ударили по жилым кварталам Днепра. В областном центре произошли значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На нескольких локациях загорелись пожары: загорелись жилые дома, гаражи и автомобили.

В результате удара по Днепру погибли мирные жители. По состоянию на сегодняшнее утро известно о пяти жертвах: тела четырех нашли под завалами, а один мужчина скончался в больнице, так как имел тяжелые травмы.

Дата публикации
Количество просмотров
778
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie