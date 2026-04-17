РФ с утра ударила по большому областному центру: первые детали от власти

Взрыв. / © Associated Press

В пятницу утром, 17 апреля, российская армия атаковала Днепр. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атаковал Днепр. Произошел пожар. Ее пожарные уже локализовали. Повреждено транспортное предприятие», — подчеркнул чиновник.

Напомним, минувшей ночью, 16 апреля, россияне ударили по жилым кварталам Днепра. В областном центре произошли значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На нескольких локациях загорелись пожары: загорелись жилые дома, гаражи и автомобили.

В результате удара по Днепру погибли мирные жители. По состоянию на сегодняшнее утро известно о пяти жертвах: тела четырех нашли под завалами, а один мужчина скончался в больнице, так как имел тяжелые травмы.