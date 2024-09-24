РФ сбрасывает бомбы на жилые районы Харькова: есть попадания в многоэтажки

Во вторник, 24 сентября, в Харькове произошла серия мощных взрывов. РФ сбрасывает КАБ на густонаселенный район города. Произошли попадания в многоэтажки.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Имеем предварительную информацию о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах", — сообщил он.

Мониторинговые каналы писали о "прилетах" в городе. На месте удара виднеется большой столб дыма. Впрочем, чтобы еще есть в воздухе. Между тем мэр добавил, что россияне ударили в четырех административных районах Харькова.

"Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", — подчеркнул Терехов.

Как сообщалось, в Киевской области раздавались взрывы. Было зафиксировано движение враждебных БПЛа.

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