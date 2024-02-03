РФ сбросила авиабомбы на село Качкаровка в Херсонской области: повреждено 30 домов (фото)

В результате обстрела села Качкаровка получили повреждения около трех десятков жилых домов и объект критической инфраструктуры.
Российские оккупанты продолжают беспощадно атаковать Херсонщину, буквально "засыпая" регион корректируемыми авиабомбами (КАБами).
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его информации, вчера, 2 февраля, под вражеским огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили корректируемые авиабомбы.
В результате обстрела значительные повреждения получили около трех десятков жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один прилет пришелся по школе. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.
Последствия обстрела – на фото.
Ранее сообщалось, что оккупанты в течение суток из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации выпустили по территории Херсонской области 218 снарядов.
Читайте также ведущие новости дня:
- "Рецепт" победы над Россией: новая статья Залужного разорвала Сеть
- Мобилизация по-новому: в законопроекте обнаружили новые скандальные "сюрпризы" для мужчин
- Путин поедет в Северную Корею канючить танки, артиллерию и снаряды для войны: эксперт оценил, удержит ли оборону Украина