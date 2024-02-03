РФ сбросила авиабомбы на село Качкаровка в Херсонской области: повреждено 30 домов (фото)

В результате обстрела села Качкаровка получили повреждения около трех десятков жилых домов и объект критической инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают беспощадно атаковать Херсонщину, буквально "засыпая" регион корректируемыми авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его информации, вчера, 2 февраля, под вражеским огнем оказалось село Качкаровка на Бериславщине. На населенный пункт россияне сбросили корректируемые авиабомбы.

В результате обстрела значительные повреждения получили около трех десятков жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один прилет пришелся по школе. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Последствия обстрела – на фото.