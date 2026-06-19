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ТСН в социальных сетях

ЧТОБ

ЧТОБ / © Укринформ

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1329
Время на прочтение
1 мин
ЧТОБ

РФ сбросила бомбу на большой областной центр: много раненых, среди них дети

Российские войска ночью атаковали Харьков управляемой авиабомбой, ударив по Холодногорскому району города — в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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В ночь на 19 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых трое детей.

По информации председателя Олега Синегубова , после попадания в одном из районов города вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Среди пострадавших две 11-летние девочки и 14-летний мальчик. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

В настоящее время специалисты продолжают обследование территории и устанавливают масштабы разрушений. Информация о поврежденной инфраструктуре уточняется.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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Дата публикации
Количество просмотров
1329
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