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- Украина
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РФ сбросила бомбу на большой областной центр: много раненых, среди них дети
Российские войска ночью атаковали Харьков управляемой авиабомбой, ударив по Холодногорскому району города — в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых трое детей.
В ночь на 19 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых трое детей.
По информации председателя Олега Синегубова , после попадания в одном из районов города вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.
Среди пострадавших две 11-летние девочки и 14-летний мальчик. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
В настоящее время специалисты продолжают обследование территории и устанавливают масштабы разрушений. Информация о поврежденной инфраструктуре уточняется.
В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.