РФ сбросила бомбу на большой областной центр: много раненых, среди них дети

Реклама

В ночь на 19 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых трое детей.

По информации председателя Олега Синегубова , после попадания в одном из районов города вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Среди пострадавших две 11-летние девочки и 14-летний мальчик. У детей медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Реклама

В настоящее время специалисты продолжают обследование территории и устанавливают масштабы разрушений. Информация о поврежденной инфраструктуре уточняется.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

Новости партнеров