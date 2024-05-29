РФ сбросила на Селидово авиабомбы: под завалами дома оказалась целая семья (фото)

Накануне вечером российская армия нанесла удар по частному Селидовому сектору в Донецкой области. Под завалами дома могла оказаться целая семья.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и областная прокуратура.

оккупанты попали в частный дом. Под его завалами, вероятно, очутилась целая семья. На месте "прилета" погиб 53-летний мужчина, а 70-летняя женщина получила ранения. В травмированном множестве ранения и сотрясение головного мозга. Сегодня на пепелище нашли еще тело подростка. Сейчас идет идентификация.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", — сообщил Филашкин.

По информации прокуратуры, россияне обстреляли город двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН". В результате удара в Селидово повреждены десять домов и магазин.

Фото последствий

Россияне сбросили авиабомбы на Селидово 28 мая. / Фото: Прокуратура Донецкой области

Россияне сбросили авиабомбы на Селидово 28 мая. / Фото: Прокуратура Донецкой области

Россияне сбросили авиабомбы на Селидово 28 мая. / Фото: Прокуратура Донецкой области

Как сообщалось, утром 29 мая воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб в Харьковской и Донецкой областях.

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