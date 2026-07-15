Атака на Сумы. / © Суспільне

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Утром 15 июля российская армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. В областном центре есть попадания. Погибли люди.

Об этом сообщают местные медиа, а также бывший мэр Александр Лысенко.

«Есть попадание КАБов по объекту критической инфраструктуры и прямо в городе. На месте пожар, горят авто», — сообщил эксмер.

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Удар КАБами по Сумам — что известно

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил атаку на Сумы. Россияне нанесли шесть ударов управляемым авиабомбам. Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений. Остальные удары — по объектам инфраструктуры.

«В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению», — подчеркнул чиновник.

По его словам, по состоянию на 10:00 подтверждена гибель трех человек. Семь человек получили травмы.

Фото и видео последствий

Дата публикации 10:38, 15.07.26 Количество просмотров 9 Россия ударила КАБами по Сумам: есть погибшие (видео)

Место удара КАБа в Сумах утром 15 июля. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Место удара КАБа в Сумах утром 15 июля. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Место удара КАБа в Сумах утром 15 июля. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Взрывы в Сумах

В Сумском районе с 05:12 раздаются сирены. Военные предупреждали об угрозе БпЛА и КАБов для областного центра.

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Первые мощные взрывы потрясли город около 09:00. В течение более получаса в Сумах время от времени было громко. На город летели авиабомбы.

Напомним, поздно вечером 14 июля Россия атаковала Сумы кассетным боеприпасом. Под прицелом очутился район частной застройки. Повреждены не менее 10 домохозяйств. В результате удара пострадали семь человек.

Кроме того, сегодня около 07:20 зафиксировано попадание в Ковпаковском районе города. Произошло возгорание жилого дома. Повреждена кровля здания и гаража.

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