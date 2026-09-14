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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ сегодня может продолжить массированную атаку по нескольким направлениям — Игнат

Сегодня в Украине возможны длительные воздушные тревоги из-за запуска российских дронов по нескольким направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ терроризирует Украину

РФ терроризирует Украину / © Associated Press

Россия сегодня, 14 сентября, может осуществить атаки по Украине дронами по северному и восточному направлениям.

Об этом сообщил глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Интерфакс-Украина».

«Сохраняется, конечно, угроза и для северных областей. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока. То есть, большое количество БпЛА у врага есть для того, чтобы выпустить их в направлении нашего государства. В частности, это БпЛА с двигателями внутреннего сгорания», — сказал Игнат в телемарафоне.

Он отметил, что в последнее время враг активизировал применение ударных беспилотников с двигателями внутреннего сгорания, в частности, под атакой таких типов средств и западные регионы Украины.

Напомним, Россия 13 сентября атаковала беспилотниками АЗС возле пункта пропуска и поезд на железнодорожной станции «Ягодин» на украинско-польской границе в Волынской области. Также сообщалось о разрушениях в Тернополе и Стрые, Хмельницкой области. Также под атакой находилась Ивано-Франковская область. Местные власти заявили, что из-за удара БпЛА поврежден промышленный объект. Один человек получил травмы и госпитализирован.

Атака продолжалась более суток.

В субботу, 12 сентября, ударные беспилотники атаковали железнодорожные станции и поезда на Волыни — в Луцке и Ковеле.

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