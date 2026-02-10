- Дата публикации
РФ шантажирует семьи пленных через Starlink: что от них требуют
Российские оккупанты прибегли к очередной циничной манипуляции. После того, как Украине удалось заблокировать нелегальные терминалы Starlink в армии агрессора, враг потребовал от семей украинских военнопленных регистрировать технику на себя.
Об этом официально предупредили в Координационном штабе по обращению с военнопленными в Telegram.
Технологический тупик оккупантов
По данным Штаба, Министерство обороны Украины совместно с инженерами компании SpaceX успешно отключили терминалы Starlink, которые враг использовал нелегально. Это лишило подразделения РФ стабильной связи и возможности эффективно управлять дронами-камикадзе.
Оказавшись в затруднительном положении, оккупанты начали искать «обходные пути» из-за уязвимых слоев населения в Украине.
Шантаж семей пленных: как работает схема
Зафиксированы случаи, когда представители РФ выходят на связь с родными пленных защитников и, угрожая жизни или здоровью бойцов, выдвигают требование: официально зарегистрировать терминал Starlink на свое имя.
В Координационном штабе подчеркивают критические риски такого «сотрудничества»:
Легкая идентификация: При регистрации терминала вы удостоверяете свое лицо. Это позволяет украинским стражам порядка мгновенно вычислить причастного.
Уголовная ответственность: Если зарегистрированный гражданином Украины терминал будет использован для наведения дронов или ударов по инфраструктуре, это прямое основание для строгого наказания.
Разовый ресурс: Для врага судьбы украинских семей не имеют значения; их используют как инструмент и оставляют наедине с последствиями.
Что делать в случае угроз?
Украинцев призывают не поддаваться шантажу и не становиться невольными соучастниками преступлений против собственного государства.
«В случае получения подобных предложений или требований — без промедления обращайтесь в Координационный штаб и правоохранительные органы. Мы поможем найти выход, который не навредит вам и вашим близким», — отметили в ведомстве.
Напомним, блокировка спутниковой связи Starlink для РФ привела к хаосу на фронте, остановке штурмов и массовым проблемам в войсках оккупантов. Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.