РФ шантажирует семьи пленных через Starlink: что от них требуют

Starlink / © reuters.com

Российские оккупанты прибегли к очередной циничной манипуляции. После того, как Украине удалось заблокировать нелегальные терминалы Starlink в армии агрессора, враг потребовал от семей украинских военнопленных регистрировать технику на себя.

Об этом официально предупредили в Координационном штабе по обращению с военнопленными в Telegram.

Технологический тупик оккупантов

По данным Штаба, Министерство обороны Украины совместно с инженерами компании SpaceX успешно отключили терминалы Starlink, которые враг использовал нелегально. Это лишило подразделения РФ стабильной связи и возможности эффективно управлять дронами-камикадзе.

Оказавшись в затруднительном положении, оккупанты начали искать «обходные пути» из-за уязвимых слоев населения в Украине.

Шантаж семей пленных: как работает схема

Зафиксированы случаи, когда представители РФ выходят на связь с родными пленных защитников и, угрожая жизни или здоровью бойцов, выдвигают требование: официально зарегистрировать терминал Starlink на свое имя.

В Координационном штабе подчеркивают критические риски такого «сотрудничества»:

Легкая идентификация: При регистрации терминала вы удостоверяете свое лицо. Это позволяет украинским стражам порядка мгновенно вычислить причастного.

Уголовная ответственность: Если зарегистрированный гражданином Украины терминал будет использован для наведения дронов или ударов по инфраструктуре, это прямое основание для строгого наказания.

Разовый ресурс: Для врага судьбы украинских семей не имеют значения; их используют как инструмент и оставляют наедине с последствиями.

Что делать в случае угроз?

Украинцев призывают не поддаваться шантажу и не становиться невольными соучастниками преступлений против собственного государства.

«В случае получения подобных предложений или требований — без промедления обращайтесь в Координационный штаб и правоохранительные органы. Мы поможем найти выход, который не навредит вам и вашим близким», — отметили в ведомстве.

Напомним, блокировка спутниковой связи Starlink для РФ привела к хаосу на фронте, остановке штурмов и массовым проблемам в войсках оккупантов. Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.