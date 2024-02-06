РФ сконцентрирует войска у северной границы Украины: полковник ВСУ сделал тревожное заявление

Россия сосредоточила в приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях 26-27 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил полковник Вооруженных Сил Украины, экс-речник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.

"Это не является определяющим компонентом, который коренным образом может изменить ситуацию на поле боя. Впрочем, там есть несколько подразделений ССО РФ, которое причастно к диверсионно-разведывательным действиям на территории наших областей. Сейчас очень важно прислушиваться к руководителям ВГА. Особенно это важно жителям Сумщины", — подчеркнул он.

Полковник ВСУ добавил, что Украина продолжает строить оборонительные фортификации на границе с РФ.

"В свою очередь украинские войска продолжают работать над инженерно-фортификационными сооружениями на границе с РФ. Мы знаем, что протяженность этой линии должна составлять более 1000 км", — добавил он.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев неоднократно сообщал, что российские ДРГ пытаются прорвать госграницу Украины на севере страны.

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