РФ сменила тактику и бьет по Украине днем: эксперт объяснил, почему такие атаки более опасны
Непрерывные атаки РФ истощают силы ПВО. После ночных обстрелов защитники неба вынуждены отражать дневные удары без отдыха.
Непрерывные удары российских войск по Украине существенно истощают силы противовоздушной обороны и снижают их эффективность в последующих атаках.
Об этом сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире «КИЇВ24».
По его словам, после интенсивных ночных обстрелов те же расчеты ПВО вынуждены сразу заступать на боевое дежурство днем. Отсутствие достаточного резерва для мобильных огневых групп приводит к физическому истощению военных и повышает риски при новых ударах.
«Скамейки запасных фактически нет, поэтому после ночной работы эти же люди продолжают отбивать атаки днем», — пояснил Хазан.
Он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны уже работает на пределе своих возможностей. При постоянных комбинированных атаках без пополнения ресурсов и личного состава удерживать высокий уровень защиты становится все сложнее.
Новая тактика РФ с массированными ударами
На этом фоне российские войска стали применять новую тактику — массированные удары дронами типа Shahed в дневное время. В частности, недавно Киев подвергся такой атаке, что является нетипичным для предыдущих волн обстрелов, которые обычно происходили ночью.
Украинские эксперты предупреждают, что сочетание ночных и дневных атак может быть направлено именно на истощение ПВО и снижение ее эффективности в долгосрочной перспективе.