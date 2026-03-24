РФ сменила тактику и бьет по Украине днем: эксперт объяснил, почему такие атаки более опасны

© ТСН.ua

Непрерывные удары российских войск по Украине существенно истощают силы противовоздушной обороны и снижают их эффективность в последующих атаках.

Об этом сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире «КИЇВ24».

По его словам, после интенсивных ночных обстрелов те же расчеты ПВО вынуждены сразу заступать на боевое дежурство днем. Отсутствие достаточного резерва для мобильных огневых групп приводит к физическому истощению военных и повышает риски при новых ударах.

«Скамейки запасных фактически нет, поэтому после ночной работы эти же люди продолжают отбивать атаки днем», — пояснил Хазан.

Он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны уже работает на пределе своих возможностей. При постоянных комбинированных атаках без пополнения ресурсов и личного состава удерживать высокий уровень защиты становится все сложнее.

Новая тактика РФ с массированными ударами

На этом фоне российские войска стали применять новую тактику — массированные удары дронами типа Shahed в дневное время. В частности, недавно Киев подвергся такой атаке, что является нетипичным для предыдущих волн обстрелов, которые обычно происходили ночью.

Украинские эксперты предупреждают, что сочетание ночных и дневных атак может быть направлено именно на истощение ПВО и снижение ее эффективности в долгосрочной перспективе.