РФ снарядила бомбардировщики Ту-95: когда ночью могут долететь ракеты

Угроза массированного ракетного удара в ночь на 14 мая

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о вылете двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160 с аэродрома «Украинка» на Дальнем Востоке, уже снаряженных крылатыми ракетами.

Если вылет действительно боевой, то

пуски ракет примерно состоятся в ~03:00 — 04:00.

ракеты в воздушном пространстве Украины: ~04:00 — 05:00.

Кроме того, стало известно о вылете группы стратегических бомбардировщиков «ТУ-95МС» с аэродрома «Оленья».

Также в пункте базирования морских носителей крылатых ракет в Новороссийске, снаряженные и готовые к применению 3 носителя с суммарным залпом до 18 ракет типа «Калибр».

К ракетной угрозе снова добавилась дроновая опасность. Состоялись повторные пуски ударных БпЛА из Приморск-Ахтарска (Краснодарский край), Курска, Миллерево (Ростовская обл.) и Орла.

Угроза ракетного удара ночью: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ осуществила запуск первых ракет.

Он предупредил, что после всех волн дронов во время дневной атаки 13 мая вполне возможны также запуски ракет против Украины. По его словам, в результате российских ударов сегодня днем шесть человек погибли.

Напомним, советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш» предупредил, что РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине этой ночью.

