РФ снова атаковала энергетику: какие города были под прицелом

Россия снова атаковала украинскую энергетику

Реклама

Этой ночью, 24 января, российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине. Основная цель атаки — Киев и Харьков.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне атаковали энергетику крылатыми, баллистическими ракетами, а также дронами.

Реклама

«Киев, Киевщина, Харьков, другие регионы. Пытались энергетически отрезать Киев. В голове не укладывается, что это происходит на виду у всего мира. Благодарность ПВО, энергетикам, коммунальщикам, воинам и всем, кто противодействует этому злу», — отметил Коваленко.

Тем временем в соцсетях публикуют движение «шахедов» и ракет этой ночью.

Напомним, что в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах Киева. Известно о 1 погибшем и 4 пострадавших. Также в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.