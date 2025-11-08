ТСН в социальных сетях

РФ снова атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть повреждения, раненый работник

Враг целенаправленно атаковал предприятия, снабжающие украинцев газом и теплом.

Спасатели на месте пожара

Спасатели на месте пожара / © Associated Press

Этой ночью российские войска снова нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины. Это уже девятый массированный обстрел объектов энергетической системы с начала октября.

Об этом сообщил «Нафтогаз».

Согласно сообщению, враг целенаправленно атаковал предприятия, снабжающие украинцев газом и теплом. Зафиксировано попадание и повреждение производственного оборудования.

Один работник компании получил ранение. Он находится под наблюдением врачей.

В настоящее время на местах ударов работают спасательные службы.

Напомним, в ночь на 8 ноября армия России комбинированно атаковала критическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами воздушного, наземного и морского базирования. Всего ночью по Украине запустили 45 ракет и 458 дронов разных типов. Основные направления удара — Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 дронов в 25 местах и падение обломков на четырех локациях.

