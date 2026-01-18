ТСН в социальных сетях

19
1 мин

РФ снова атаковала Измаильский район: под ударом была критическая инфраструктура

В ночь на 18 января РФ снова атаковала Измаильский район в Одесской области — под ударом была критическая инфраструктура, пострадавших нет.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © из соцсетей

В ночь на 18 января российские войска вновь совершили атаку на территорию Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской райгосадминистрации.

Под ударом по-прежнему оказалась критическая инфраструктура.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы .

