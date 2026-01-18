- Дата публикации
Категория
- Украина
РФ снова атаковала Измаильский район: под ударом была критическая инфраструктура
В ночь на 18 января РФ снова атаковала Измаильский район в Одесской области — под ударом была критическая инфраструктура, пострадавших нет.
В ночь на 18 января российские войска вновь совершили атаку на территорию Измаильского района Одесской области.
Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской райгосадминистрации.
Под ударом по-прежнему оказалась критическая инфраструктура.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, что ранее в Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы .