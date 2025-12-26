РФ снова атаковала Одессу: власти сообщили о попадании и последствиях

Набережная в Ивано-Франковске. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на пятницу, 26 декабря, российская оккупационная армия атаковала объект инфраструктуры в Одессе. На месте атаки произошло возгорание.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Все соответствующие службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории по повреждениям гражданской инфраструктуры и жилых домов», — подчеркнул чиновник.

По его словам, погибших и пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российского удара.

В настоящее время энергетики работают над возобновлением электроснабжения в домах одесситов. В городе запущен новый социальный маршрут «ул. Инглезе — Железнодорожный вокзал», а также привлечены автобусы большого класса для перевозки пассажиров в часы пиковой погрузки.

Сообщил Лисак и о ситуации на побережье. По его словам, специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, причиненный окружающей среде.

Напомним, армия РФ совершила атаку по Одесщине на Рождество. оккупанты ударили по портовой и промышленной инфраструктуре. Один человек погиб, еще двое пострадали.

После одной из атак несколько дней назад в Одессе море покрылось пятнами . Из-за повреждений резервуаров с подсолнечным маслом в Черное море попало значительное количество продукта. Это привело к массовой гибели птиц и загрязнению побережья.