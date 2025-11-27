РФ снова атаковала энергообъекты Украины: что с отключениями света

Отключение света / © ТСН

Из-за российских атак на энергообъекты Украины на утро 27 ноября были зафиксированы локальные обесточивания в нескольких областях. В то же время во всех регионах действуют графики почасовых отключений света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В течение последних суток российская армия продолжила атаковать украинские энергообъекты. Из-за этого на утро были локальные обесточивания в нескольких областях. Ремонтные бригады облэнерго проводят восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за предыдущих российских комбинированных атак, во всех регионах Украины 27 ноября вынужденно применяются почасовые отключения света объемом от 0,5 до 2,5 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В «Укрэнерго» отметили, что благодаря уже проведенным аварийно-восстановительным работам в большинстве регионов удалось уменьшить общую продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

В то же время в компании призвали и дальше экономно пользоваться электричеством.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска совершили атаку ударными дронами на Одесскую область. Вследствие этого частично разрушены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Жертв среди населения не зафиксировано.

Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую область дронами, а Никополь обстрелял из артиллерии. Пострадали три человека, возник ряд пожаров и зафиксированы разрушения. В частности, повреждены детсад и частные дома.