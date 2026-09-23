РФ снова готовит массированный ракетный удар: когда он может быть

Разведка целей в Киеве и угроза баллистики: предупреждение о новых ударах / © ТСН

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Российские войска готовят баллистический обстрел в ближайшее время.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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«Враг готовит баллистический обстрел, признаки подготовки присутствуют. Параллельно российские „дипломаты“ тянут время по любым реальным шагам по прекращению огня, потому что это не входит в их реалистичную зону интереса», — отметил он.

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Также Коваленко призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам в последующие дни.

Как добавляют в паблике «Николаевский Ванек», россияне проводят активную воздушную разведку объектов в Киеве и Киевской области для нанесения предстоящих ударов.

По данным паблика, из последних объектов в Киеве россияне «смотрели» на:

тяговые подстанции и другие объекты жд инфраструктуры столицы;

гипермаркеты в Оболонском районе Киева;

подстанции в разных районах Киева и троллейбусное депо;

Жуляны.

В Киевской области:

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подстанции в районе Бучи/Ирпеня;

Тяговые подстанции в разных районах Киевской области;

склады в районе Бородянки и Белоцерковском районе;

аэродром в Василькове

По данным мониторинговых пабликов, россияне якобы разведали более 20 АЗС в Киеве и готовят удары по ним.

Напомним, что сегодня с утра и почти целый день россияне атаковали несколько районов Киева. Попадания произошли в разные объекты, в том числе по АЗС и транспортной инфраструктуре.

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