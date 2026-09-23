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Дата публикации
Категория
Украина
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РФ снова готовит массированный ракетный удар: когда он может быть

Украинцев снова предупреждают о риске массированного российского удара баллистикой в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Разведка целей в Киеве и угроза баллистики: предупреждение о новых ударах

Разведка целей в Киеве и угроза баллистики: предупреждение о новых ударах / © ТСН

Российские войска готовят баллистический обстрел в ближайшее время.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Враг готовит баллистический обстрел, признаки подготовки присутствуют. Параллельно российские „дипломаты“ тянут время по любым реальным шагам по прекращению огня, потому что это не входит в их реалистичную зону интереса», — отметил он.

Также Коваленко призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам в последующие дни.

Как добавляют в паблике «Николаевский Ванек», россияне проводят активную воздушную разведку объектов в Киеве и Киевской области для нанесения предстоящих ударов.

По данным паблика, из последних объектов в Киеве россияне «смотрели» на:

  • тяговые подстанции и другие объекты жд инфраструктуры столицы;

  • гипермаркеты в Оболонском районе Киева;

  • подстанции в разных районах Киева и троллейбусное депо;

  • Жуляны.

В Киевской области:

  • подстанции в районе Бучи/Ирпеня;

  • Тяговые подстанции в разных районах Киевской области;

  • склады в районе Бородянки и Белоцерковском районе;

  • аэродром в Василькове

По данным мониторинговых пабликов, россияне якобы разведали более 20 АЗС в Киеве и готовят удары по ним.

Напомним, что сегодня с утра и почти целый день россияне атаковали несколько районов Киева. Попадания произошли в разные объекты, в том числе по АЗС и транспортной инфраструктуре.

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