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- Украина
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РФ снова готовит массированный ракетный удар: мониторинговые чаты назвали дату
Украинцев снова предупреждают о риске массированного российского удара баллистикой в ближайшие дни.
Российские войска могут готовить новый массированный удар баллистикой в ближайшие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.
Об угрозе предупредили мониторинговые каналы.
По данным каналов, в течение следующих 48 часов есть повышенная угроза баллистического обстрела Киева и области. Общий возможный залп — до 40 баллистических ракет.
Другие паблики утверждают, что РФ проводит доразведку энергообъектов Киева и Днепра, чтобы нанести очередные сокрушительные удары по свету.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что сегодня, 8 ноября, в Кременчуге Полтавской области россияне попали в многоквартирный дом и здание гостиницы. На обоих объектах возникли пожары.