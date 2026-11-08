РФ снова готовит массированный ракетный удар: мониторинговые чаты назвали дату

Разведка целей в Киеве и угроза баллистики: предупреждение о новых ударах / © ТСН

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Российские войска могут готовить новый массированный удар баллистикой в ближайшие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Об угрозе предупредили мониторинговые каналы.

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По данным каналов, в течение следующих 48 часов есть повышенная угроза баллистического обстрела Киева и области. Общий возможный залп — до 40 баллистических ракет.

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Другие паблики утверждают, что РФ проводит доразведку энергообъектов Киева и Днепра, чтобы нанести очередные сокрушительные удары по свету.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в Кременчуге Полтавской области россияне попали в многоквартирный дом и здание гостиницы. На обоих объектах возникли пожары.

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