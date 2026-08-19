- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1102
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ снова готовит массированный удар: когда он может быть
«Цирконы», баллистика и реактивные «Шахеды»: украинцев предупреждают о риске массированного удара РФ в ближайшие дни. Возможно, даже уже этой ночью.
Российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.
Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который всегда одним из первых предупреждает об опасности, снова проинформировал о вероятной атаке в своем телеграмм-канале.
«В ближайшие дни франковчане будьте внимательны к тревогам», — написал он.
Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграммы-каналы.
«Враг может применять значительное количество шахедов (в том числе реактивные) и ракеты типа: баллистику, ракеты по стратегической авиации (Х-101/Х-22), ракеты „Калибр“ и „Цирконы“. Возможно, сегодня ночью или в ближайшие дни», — пишет паблик «Мониторинг».
В пабликах предупреждают, что особая опасность для Киева и области.
Напомним, что сегодня днем россияне атаковали Житомир «Бандеролями».