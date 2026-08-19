РФ снова готовит массированный удар: когда он может быть

РФ может нанести новый массированный удар: Марцинков и «мониторы» предупредили об опасности / © ТСН.ua

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Российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который всегда одним из первых предупреждает об опасности, снова проинформировал о вероятной атаке в своем телеграмм-канале.

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«В ближайшие дни франковчане будьте внимательны к тревогам», — написал он.

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Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграммы-каналы.

«Враг может применять значительное количество шахедов (в том числе реактивные) и ракеты типа: баллистику, ракеты по стратегической авиации (Х-101/Х-22), ракеты „Калибр“ и „Цирконы“. Возможно, сегодня ночью или в ближайшие дни», — пишет паблик «Мониторинг».

В пабликах предупреждают, что особая опасность для Киева и области.

Напомним, что сегодня днем россияне атаковали Житомир «Бандеролями».

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