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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ снова готовит массированный удар: когда он может быть

«Цирконы», баллистика и реактивные «Шахеды»: украинцев предупреждают о риске массированного удара РФ в ближайшие дни. Возможно, даже уже этой ночью.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ может нанести новый массированный удар: Марцинков и "мониторы" предупредили об опасности

РФ может нанести новый массированный удар: Марцинков и «мониторы» предупредили об опасности / © ТСН.ua

Российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в ближайшие дни, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который всегда одним из первых предупреждает об опасности, снова проинформировал о вероятной атаке в своем телеграмм-канале.

«В ближайшие дни франковчане будьте внимательны к тревогам», — написал он.

Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграммы-каналы.

«Враг может применять значительное количество шахедов (в том числе реактивные) и ракеты типа: баллистику, ракеты по стратегической авиации (Х-101/Х-22), ракеты „Калибр“ и „Цирконы“. Возможно, сегодня ночью или в ближайшие дни», — пишет паблик «Мониторинг».

В пабликах предупреждают, что особая опасность для Киева и области.

Напомним, что сегодня днем россияне атаковали Житомир «Бандеролями».

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