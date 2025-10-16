ТСН в социальных сетях

РФ снова нанесла удар по полигону ВСУ: есть погибшие — что известно

В ВСУ уточнили, что учебное подразделение, по которому нанесли удар, было расположено в тыловой и относительно спокойной части нашей страны.

РФ ударила баллистикой по учебному подразделению Сухопутных войск

Сегодня, 16 октября, российские войска нанесли удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Об этом передает оперативное командование (ОК) «Юг».

Отмечается, что утром, 16 октября, РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В частности двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил.

В ОК «Юг» заверили, что подразделение было расположено «в тыловой и относительно спокойной части нашей страны». Где именно — не уточнили.

«Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось», — пояснили в ОК «Юг»

На месте работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.

Главком Сырский поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование.

Напомним, 24 сентября враг снова нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Перед тем, 12 августа РФ также нанесла ракетный удар по полигону Сил обороны.

По информации NYT, в июле этого года в результате удара по полигону погибли 12 иностранных добровольцев.

ТСН.ua объяснил, почему трагедии повторяются и кто должен понести ответственность.

