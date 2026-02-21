РФ снова ударила по энергетике: часть большого города – без света

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

В ночь на субботу, 21 февраля, российская армия снова атаковала энергетический объект ДТЭК. Часть Одессы осталась без света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Одещина: враг ночью снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы», — говорится в сообщении.

По данным энергетиков, в результате удара возникли значительные разрушения. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Отключение света в Одессе

По данным энергетиков, в областном центре действуют экстренные отключения света. Впрочем, два района Одессы остаются без электроэнергии.

Отключение света в Одессе 21 февраля. / © ДТЕК

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала БпЛА Одессу. В городе разрушены дома и повреждена энергетика. Возникли масштабные пожары. Также армия страны-агрессорки массированно атаковала Одесский район дронами. Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Накануне местные власти сообщали, что после атак РФ ситуация со светом критическая. Без света на время остаются клиенты Киевского района.