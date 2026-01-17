ТСН в социальных сетях

Украина
500
1 мин

РФ снова ударила по энергетике, графики не действуют: Минэнерго сообщили, где самая сложная ситуация

В ряде областей не действуют графики отключений.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Этой ночью армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины . На 17 января самой сложной остается ситуация в столичном регионе, в Киеве в частности. В Киевской области также произошло отключение света из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В результате российской атаки в Одесской области произошло отключение света. В регионе продолжаются восстановительные работы и действуют ограничения.

«Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточений пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, самая тяжелая ситуация у прифронтовых на приграничных регионах. Там многие населенные пункты долгосрочно остаются обесточенными, ведь восстановление электричества осложнено постоянными боевыми действиями.

Сегодня, 17 января, в большинстве регионов Украины действуют графики повременных отключений света для всех категорий потребителей. В нескольких областях используются аварийные обесточивания.

Как сообщалось, в субботу в ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, из-за постоянных массированных атак в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. В частности, на фоне этого в Украине сменяют комендантский час . Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости», в том числе и ночью.

500
