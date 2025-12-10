РФ снова ударила по энергетике Украины: в каких регионах самая сложная ситуация

Свет / © pixabay.com

В Украине растет потребление электроэнергии, поэтому сохраняется потребность в экономном использовании ресурсов. На фоне новых атак России на энергетическую инфраструктуру действуют графики ограничения для бизнеса и почасовые отключения.

О ситуации в энергосистеме сообщили в Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что в Украине фиксируют рост потребления электроэнергии, поэтому граждан призывают максимально ограничить использование мощных электроприборов и перенести энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Необходимость в экономном энергопотреблении остается актуальной, отметили в энергосистеме.

В Укрэнерго сообщили, что ночью Россия нанесла очередные удары по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах. В результате часть потребителей в Николаевской и Харьковской областях осталась без света. Сейчас на местах уже продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Кроме того, из-за восьми массированных ракетно-дронных атак с начала года во всех регионах Украины сейчас применяют меры ограничения потребления: промышленность и бизнес работают по графикам ограничения мощности, для населения действуют почасовые отключения. Время отключений можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения в своем регионе.

По состоянию на 10 декабря, потребление электроэнергии было на 1,1% выше, чем в предыдущий день. Это связано с уменьшением объемов принудительных ограничений в некоторых областях. Вчера днем зафиксировали суточный максимум потребления — он был на 2,8% больше, чем днем ранее.

Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и соцсетях своего оператора системы распределения.

Напомним, ранее мы писали о том, что, компания ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключенийэлектроэнергии в ряде регионов.