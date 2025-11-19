РФ снова ударила по энергообъектам: введены аварийные отключения света

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Ночью и утром 19 ноября российская оккупационная армия снова атаковала энергетические объекты Украины. В некоторых регионах вводят аварийные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, как позволит ситуация безопасности.

В "Укрэнерго" добавили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергоинфраструктуру в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Информацию об отключении следует проверять на сайтах облэнерго или ДТЭК.

Как сообщалось, из-за российских обстрелов во Львовской области в течение сегодняшнего дня отключения света будут продолжаться по семь часов. Такая же ситуация и в соседней Ивано-Франковской области.

Отметим, что НЭК "Укрэнерго" вводило графики почасовых отключений на 19 ноября. Энергетики отмечали, что ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 - от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).