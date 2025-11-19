- Дата публикации
РФ снова ударила по энергообъектам: введены аварийные отключения света
Отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Ночью и утром 19 ноября российская оккупационная армия снова атаковала энергетические объекты Украины. В некоторых регионах вводят аварийные отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, как позволит ситуация безопасности.
В "Укрэнерго" добавили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергоинфраструктуру в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения.
Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Информацию об отключении следует проверять на сайтах облэнерго или ДТЭК.
Как сообщалось, из-за российских обстрелов во Львовской области в течение сегодняшнего дня отключения света будут продолжаться по семь часов. Такая же ситуация и в соседней Ивано-Франковской области.
Отметим, что НЭК "Укрэнерго" вводило графики почасовых отключений на 19 ноября. Энергетики отмечали, что ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 - от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).