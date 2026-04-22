РФ снова ударила по областному центру Украины: после взрывов появился странный дым (фото, видео)
Соцсети заполонили кадры последствий атаки на Запорожье, на которых виден странный черный дым в форме круга.
Российские войска в очередной раз атаковали Запорожье дронами днем 22 апреля. После взрывов в городе в небо поднялось кольцо темного дыма.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Российские оккупанты с самого утра бьют по Запорожской области. Днем взрывы прогремели и в самом Запорожье. После них в небе поднялось кольцо темного дыма, которое очевидцы сняли на фото и видео.
Заметим, перед этим глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе скоростных ракет и ударных беспилотников для региона. Впоследствии он сообщил о взрывах в области, а еще позже — об угрозе управляемых авиабомб.
Взрывы в самом Запорожье Федоров пока не комментировал.
Напомним, ранее в Запорожье 22 апреля прогремел взрыв. Это была уже вторая атака на город за утро: во время первого удара по транспортной инфраструктуре один мужчина погиб, еще один человек получил ранения.