РФ снова ударила по областному центру Украины: после взрывов появился странный дым (фото, видео)

Кольцо дыма в небе после взрывов в Запорожье 22 апреля / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

Российские войска в очередной раз атаковали Запорожье дронами днем 22 апреля. После взрывов в городе в небо поднялось кольцо темного дыма.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Российские оккупанты с самого утра бьют по Запорожской области. Днем взрывы прогремели и в самом Запорожье. После них в небе поднялось кольцо темного дыма, которое очевидцы сняли на фото и видео.

Заметим, перед этим глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе скоростных ракет и ударных беспилотников для региона. Впоследствии он сообщил о взрывах в области, а еще позже — об угрозе управляемых авиабомб.

Взрывы в самом Запорожье Федоров пока не комментировал.

Дата публикации 12:36, 22.04.26

Напомним, ранее в Запорожье 22 апреля прогремел взрыв. Это была уже вторая атака на город за утро: во время первого удара по транспортной инфраструктуре один мужчина погиб, еще один человек получил ранения.