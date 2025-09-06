РФ снова ударила по украинской железной дороге: что известно

"Укрзализныця". / © Укрзализныця

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 5 сентября российская армия снова ударила по инфраструктуре "Укрзализныци" . На этот раз в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"У нас есть обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынуждена задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - подчеркнули в компании.

Реклама

Для ближайших рейсов Краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках.

Впоследствии в компании добавили, что из-за отсутствия напряжения произошли задержки на отправку пригородных поездов.

Поезд №6809 Близнецы – Славянск с резервным тепловозом будете курсировать до станции Бантышево. Оттуда пассажиров до конечной станции довезут автобусами.

Поезд №6812/6822 Краматорск – Харьков с резервным тепловозом будет курсировать в Славянске. Оттуда пассажиров довезут автобусом до станции Бантышево, а оттуда в Харьков они отправятся поездом.

Реклама

Напомним, ночью против 3 сентября из-за российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области. Ряд поездов задерживался.

Также несколько дней назад Укрзализныця ограничила маршруты поездов в Днепропетровской области. К такому шагу железнодорожники прибегли из-за ударов РФ.