РФ снова ударила по украинской железной дороге: что известно
Из-за российских обстрелов обесточен участок перед городом Славянск.
Утром 5 сентября российская армия снова ударила по инфраструктуре "Укрзализныци" . На этот раз в Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
"У нас есть обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынуждена задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - подчеркнули в компании.
Для ближайших рейсов Краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках.
Впоследствии в компании добавили, что из-за отсутствия напряжения произошли задержки на отправку пригородных поездов.
Поезд №6809 Близнецы – Славянск с резервным тепловозом будете курсировать до станции Бантышево. Оттуда пассажиров до конечной станции довезут автобусами.
Поезд №6812/6822 Краматорск – Харьков с резервным тепловозом будет курсировать в Славянске. Оттуда пассажиров довезут автобусом до станции Бантышево, а оттуда в Харьков они отправятся поездом.
Напомним, ночью против 3 сентября из-за российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области. Ряд поездов задерживался.
Также несколько дней назад Укрзализныця ограничила маршруты поездов в Днепропетровской области. К такому шагу железнодорожники прибегли из-за ударов РФ.