РФ снова ударила по железной дороге: поврежден вокзал, есть тяжелораненые (фото)

В этот раз под прицелом оккупационной армии оказалась железная дорога в Славянске.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Вокзал в Славянске.

Вокзал в Славянске. / © Алексей Кулеба

Во вторник, 31 марта, российская армия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру. Поврежден вокзал в Славянске Донецкой области. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала.

Повреждено здание вокзала в Славянске. / © Укрзализныця

Что известно о пострадавших

По его словам, железнодорожники перешли в укрытие. Тем не менее, ранения получили четыре работника локомотивного депо. Одна потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось, из-за обстрелов, которые российская армия наносит по железной дороге, «УЗ» ввела новые правила безопасности . В компании отмечают, что изменения направлены на повышение уровня защиты в пути. В частности, если будет опасность обстрела, пассажиров будут эвакуировать из вагонов. В УЗ составили четкий план, как действовать пассажирам, чтобы вагон не стал ловушкой.

