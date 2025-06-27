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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ второй раз ударила ракетами по городу Самар: количество погибших снова возросло (обновлено)

В Днепропетровской области прозвучала серия взрывов. Власти сообщили об ударе по Самаре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар / © Associated Press

В пятницу, 27 июня, российские военные нанесли ракетные удары по городу Самар Днепропетровской области. Число погибших и раненых растет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В больнице скончался 46-летний мужчина, раненый во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили пять человек», — такие данные озвучил Лысак по состоянию на 14:00.

Отметим, что сначала он информировал о трех погибших, затем — о четырех.

По уточненной информации, по состоянию на 18:30 известно о 25 пострадавших. Из них — 12 находятся в медучреждениях, четверо раненых в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Днепре и Самаре раздалась серия взрывов. Громко было около 11:00. Снова взрывы произошли менее чем через 20 минут.

Также в Сумах произошли взрывы. Мониторинговые чаты сообщали о том, что областной центр и область под атакой баллистики.

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