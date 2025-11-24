РФ снова запустила рои "Шахедов" на ночь: где есть угроза

Воздушная тревога вечером 24 ноября

Поздним вечером 24 ноября российские войска снова запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».

Об этомсообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:36

Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:35:

БпЛА в центре и на юге Сумской области ➡️ курсом на запад.

Несколько групп БПЛА на юге Харьковщины ➡️ курсом на запад.

Несколько групп на востоке Херсона ➡️ курсом на Днепропетровщину.

БПЛА в центральной части Полтавщины ➡️ курсом на Полтаву.

Впоследствии в ВС уточнили, что несколько групп дронов на севере Херсонщины изменили курс на Николаевщину.

По информации мониторинговых чатов, к 22:45 уже более 50 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно заходят новые.

Ранее мы писали, способна ли Россия запустить около тысячи ударных дронов в пределах суток.