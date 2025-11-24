- Дата публикации
РФ снова запустила рои "Шахедов" на ночь: где есть угроза
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от враждебных «Шахедов».
Поздним вечером 24 ноября российские войска снова запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».
Об этомсообщили Воздушные силы ВСУ.
Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:35:
БпЛА в центре и на юге Сумской области ➡️ курсом на запад.
Несколько групп БПЛА на юге Харьковщины ➡️ курсом на запад.
Несколько групп на востоке Херсона ➡️ курсом на Днепропетровщину.
БПЛА в центральной части Полтавщины ➡️ курсом на Полтаву.
Впоследствии в ВС уточнили, что несколько групп дронов на севере Херсонщины изменили курс на Николаевщину.
По информации мониторинговых чатов, к 22:45 уже более 50 вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины и постоянно заходят новые.
