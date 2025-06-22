РФ снова запустила "Шахеды" и баллистику: в каких областях угроза удара

Воздушная тревога вечером 22 июня / © ТСН

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В воскресенье, 22 июня вечером, российские войска снова запустили по территории Украины свои «Шахеды» и баллистику.

Об этом передают Воздушные силы.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 21:13

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Таганрога. Отмечалось, что в Запорожье в 21:16 уже раздавались взрывы.

Движение «Шахедов» по состоянию на 21:05 выглядело так:

Вражеские БпЛА с севера Сумщины курсом на юго-западное направление

Вражеские БпЛА на севере Запорожья курсом на запад, на Днепропетровщину

Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины курсом на север.

На западе Днепропетровска курсом на Кривой Рог.

Вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Напомним, что сегодня в первой половине дня ряд областей Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистики.