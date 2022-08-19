РФ со своей территории весь день обстреливала Сумщину: зафиксировано около 100 прилетов

За сутки россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской громад.

В Сумской области за 18 августа зафиксировано около 100 вражеских прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, в сутки россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской громад.

К счастью, обошлось без жертв. Но есть разрушение.

Белопольскую громаду утром враг обстрелял с территории РФ из ствольной артиллерии – 15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы.

В 19.55 начался минометный обстрел – 10 прилетов. В 20.00 начался артобстрел – 20 прилетов.

В Краснопольской громаде в обед россияне открыли огонь из миномета – 7 прилетов.

В Миропольской громаде днем зафиксировали обстрел из 120 мм миномета – 15 прилетов. Он продолжился в 17:30. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что Сумщина – наиболее заминирована с освобожденных территорий Украины: минами усыпана вся пограничная полоса в 20 км.

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