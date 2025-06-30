РФ собрала в районе Сумм 50 тыс. военных, ВСУ уступают в количестве: WSJ о серьезной угрозе

Наступление на Сумы. / © ТСН

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Армия РФ пересекла границу Курской и Сумской областей и продвигается в Сумы. Оккпанты находясь в 20 километрах от города. Областной центр стал новой целью Кремля.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal .

Издание со ссылкой на украинских военных пишет о том, что агрессор Россия сосредоточила в этом районе 50 тысяч солдат. Отмечается, что их численность превосходит украинские силы "приблизительно в три раза". Кремль использует свое преимущество в живой силе, говорится в статье.

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WSJ отмечает, что за последний год линия фронта возросла более чем на 100 миль (150 км), и теперь простирается более чем на 750 миль (1200 км) от северо-востока до юга.

"Россияне прощупывают разные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - говорится в материале Wall Street Journal.

Отмечается, что в начале июня Украина направила элитные подразделения управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумской в основном остановлено, и - что главное - украинские войска отвоевали часть территории. Однако это нелегкая задача для ВСУ, которые почти везде на фронте уступают по численности.

"Их (РФ - Ред.) Численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями, они продолжают привозить резервы", - рассказал командир подразделения "Химера".

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По информации WSJ, содержание Сумской области обходится более человеческими жертвами, чем необходимо.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, воевавшие там солдаты считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотического и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. обстрелом дронов", - пишет американская газета.

Кроме того, украинские бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигается оккупационная армия, не были заминированы.

"Вроде бы они готовились к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки дронов. Каждый день, когда позиция не готова, - это день, когда кто-то может не вернуться", - рассказал один из командиров пехоты Кирилл, воевавший на Курщине.

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Напомним, несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российской армии в приграничных районах Сумской области. Линию фронта, подчеркнул он, удалось стабилизировать.

Впрочем, военный обозреватель Денис Попович подчеркивает, что угроза для Сум и области не миновала.

Заметим, младший сержант Станислав Бунятов "Осман" заявлял о том, что россияне продвигаются из-за слабой бригады в Сумской области.

Дата публикации 21:03, 22.06.25 Количество просмотров 79 Насыпают врага усиливая друг друга! Новый этап войны показал Цаплиенко на передовой