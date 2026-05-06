РФ сорвала режим тишины: взрывы в большом областном центре, под атакой объект инфраструктуры

Сирена

Реклама

В Запорожье российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры во время объявленного периода тишины . По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в официальном Telegram-канале.

По словам главы области, враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры. Пока информация о масштабах разрушений уточняется.

Реклама

«Прошло без пострадавших», — отметил Федоров.

На месте работают профильные службы. Правоохранители и спасатели устанавливают последствия атаки.

Что известно о перемирии с РФ

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Реклама

Вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.

Зеленский отметил , что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.

Новости партнеров