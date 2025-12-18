РФ сосредоточила основной удар в районе Лимана: военный оценил ситуацию

Карта / © Deepstatemap

В районе Лимана РФ сосредоточила основной ударный кулак. Силы обороны делают все, чтобы враг не мог захватить город.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Максим Билоусов, представитель 60 Отдельной механизированной бригады.

«Враг сейчас сосредоточил на нас свой основной ударный кулак 20-й армии. И это для нас самая большая сложность, потому что соотношение врага может быть от 1 до 6 или от 1 до 10. И в этом же количестве живой силы это самая большая сложность», — отмечает он.

По словам Белоусова, Лиман является определенными «воротами» в Славянск. Но, во-первых, там еще есть река Северский Донец, которую тоже нужно будет пересечь, и это будут определенные сложности,

"Даже если случится так, что враг сможет захватить Лиман, это не будет мгновенного продвижения сразу в Славянск", - резюмировал военный.

Ранее речь шла о том, что РФ усилила Лиманское направление — оно рассматривается как один из решающих планов по захвату Донетчины.

«Враг усилил Лиманское направление пехотой, которая бесперебойно пытается проникать малыми группами в наши тылы, ведь рассматривает его как один из «решающих» для реализации своих планов по захвату Донецкой области», — отметил Станислав Бунятов.

Также военное признает: направление постепенно превращается в Славянское»,