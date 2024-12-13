РФ совершает "сознательный, циничный террор" против людей — главное из обращения Зеленского

Сегодня Россия совершила одну из самых больших атак против украинской энергосистемы. Из 94 ракет разных типов Силам обороны удалось сбить 81. Враг также запустил почти 200 ударных дронов, подавляющее большинство которых было уничтожено.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 13 декабря.

"В общем, мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они и всегда это делают в таких массированных ударах. И также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошел как раз под похолодание. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Каждая ракета была нацелена на тот или иной энергообъект", – сказал президент.

Он отметил, что благодаря точности украинских защитников и надежности систем ПВО многие воздушные цели удалось уничтожить.

"Сейчас в областях работают энергетики, ремонтные бригады – там, где нужно. Систему восстанавливают", – добавил гарант.

Он также сообщил, что 13 декабря состоялось первое заседание Технологической Ставки, целью которого является обеспечить больше инноваций для Сил обороны. В частности, на заседании речь шла об усилении ПВО, защите от вражеских ракет и дронов.

"Мы нуждаемся в еще больших возможностях сбивать весь этот террористический мусор. Участвовали во встрече Ставки не только представители армии и Сил безопасности и разведки, но также производители оружия, ученые, люди, которые точно знают, какие технологические вещи могут быть сделаны. На следующую встречу в таком формате мы ожидаем уже конкретных решений. Будем привлекать и других представителей оборонно-промышленного комплекса. Обязательно нужно еще привлечь людей, которые уже давно помогают армии стать более технологичной, из волонтерского сообщества. И именно технологии должны стать ответом на некоторые ключевые вопросы результативности наших подразделений в боевых операциях. Чем больше технологичности, тем больше сохраненных жизней", – отметил Зеленский.

Президент рассказал и о пакете военной помощи, выделенном США.

"Это, среди прочего, ракеты для ПВО, для "хаймарсов". Также – артиллерия. Объем пакета – 500 миллионов долларов. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Конгрессе – всем, кто поддерживает нашу защиту жизни и людей", – поблагодарил Владимир Зеленский. .

Напомним, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, массированными ракетно-дроновыми ударами Россия пытается продемонстрировать миру, и в первую очередь США, свои возможности атаковать Украину. Такие атаки будут продолжаться до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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