РФ совершила комбинированный удар по Украине: сколько целей удалось сбить, где есть попадание

В настоящее время уточняются данные по уничтожению ракет.

Ночью против 11 февраля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования и беспилотниками. Россияне выпустили до 19 ракет и 124 БпЛА Shahed, а также дронов-имитаторов других типов. ПВО сбило 55 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ракетами Россияне атаковали объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области — всего до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Информация о типах и результатах боевой работы уточняется.

Отмечается, что подтверждено избиение 57 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

Отмечается, что ночью армия РФ запускала дроны по направлениям Миллерово, Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов предупредил о массированном ударе РФ. По данным мониторинговых каналов, на аэродроме "Оленья" снаряжены ракетами и готовы к применению по меньшей мере девять бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

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