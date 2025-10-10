РФ совершила массированную атаку на энергообъекты: какие области остались без света и где действуют графики

Отключение света. / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Этой ночью агрессорка Российская Федерация осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики в разных областях Украины. Произошли отключение света. Энергетики прибегают к аварийным графикам отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Обесточено значительное количество потребителей в городе Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в этих регионах использованы аварийные отключения света. Ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - подчеркнули в НЭК.

Напомним, ночью россияне массированно атаковали Украину. В частности, агрессор Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Из-за обстрела в ряде областей Украины вводят графики отключения света. Причина применения ограничений – последствия российской атаки на энергетику. Энергетики отмечают, что пока сообщить потребителям о продолжительности обесточивания невозможно.

