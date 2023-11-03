РФ совершила массированную атаку на Харьков: что известно о попадании

Ночью против 3 ноября российская армия совершила массированную атаку по Харькову и пригороду. По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Впрочем, у трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, прилет беспилотников произошел в здание учебного заведения. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Кроме того, возникли возгорания в жилом доме, СТО, админздание.

"На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов", — говорится в сообщении.

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, ночью кафиры нанесли около 10 ударов дронами по Харькову. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах

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