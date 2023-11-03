Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ совершила массированную атаку на Харьков: что известно о попадании

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ совершила массированную атаку на Харьков: что известно о попадании

Харьков. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Ночью против 3 ноября российская армия совершила массированную атаку по Харькову и пригороду. По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Впрочем, у трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, прилет беспилотников произошел в здание учебного заведения. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Кроме того, возникли возгорания в жилом доме, СТО, админздание.

"На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов", — говорится в сообщении.

РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / © Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / © Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / © Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
РФ ночью на 3 ноября массированно ударила по Харькову. / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, ночью кафиры нанесли около 10 ударов дронами по Харькову. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
12к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация