РФ совершила нетипичную атаку на Херсонскую область: Гуменюк рассказала детали о попадании

В ночь на субботу, 6 апреля, армия Российской Федерации устроили нетипичную атаку на Херсонскую область. Произошло попадание в агропредприятие.

Об этом в телемарафоне сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны пивдня Наталья Гуменюк.

"На этот раз очень концентрированной атака была в направлении Херсонщины, что не очень типично, поскольку это прифронтовая область. Понимая особенности времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности этого региона, не давая ему возможности восстанавливаться после оккупации полноценно. Произошло попадание в сельскохозяйственное предприятие. Люди не пострадали", – рассказала Гуменюк.

Представительница ОК "Пивдень" отметила террор россиян, которые продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Кроме того. на территории Херсонской области силы ПВО уничтожили семь "Shahed-131/136".

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала юг Украины дронами и ракетами. В регионах сработали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без "прилетов" в Херсонской области и Запорожье.

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