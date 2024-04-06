РФ совершила нетипичную атаку на Херсонскую область: Гуменюк рассказала детали о попадании

Состоялся "прилет" в сельскохозяйственные предприятия.
В ночь на субботу, 6 апреля, армия Российской Федерации устроили нетипичную атаку на Херсонскую область. Произошло попадание в агропредприятие.
Об этом в телемарафоне сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны пивдня Наталья Гуменюк.
"На этот раз очень концентрированной атака была в направлении Херсонщины, что не очень типично, поскольку это прифронтовая область. Понимая особенности времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности этого региона, не давая ему возможности восстанавливаться после оккупации полноценно. Произошло попадание в сельскохозяйственное предприятие. Люди не пострадали", – рассказала Гуменюк.
Представительница ОК "Пивдень" отметила террор россиян, которые продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Кроме того. на территории Херсонской области силы ПВО уничтожили семь "Shahed-131/136".
Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала юг Украины дронами и ракетами. В регионах сработали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без "прилетов" в Херсонской области и Запорожье.