РФ совершила самую массовую атаку "Шахедами" на Кривой Рог: какие последствия

Ночью 26 марта российская оккупационная армия совершила самую массовую с начала войны атаку дронами-камикадзе на Кривой Рог Днепропетровской области. Прошло без пострадавших, но произошло разрушение в городе.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

В результате атаки пострадали админздание, складские помещения, промышленное предприятие и пожарная часть, шесть автомобилей. Информация уточняется, обследование территорий продолжается.

На месте атаки возникли пожары, но их уже удалось ликвидировать.

"Видимо, так оккупанты "хотят мира". На места ударов были направлены все оперативные службы. Самое главное — обошлось без погибших и раненых", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, ночью Черкассы оцепили 14 вражеских беспилотников. В городе раздавались мощные взрывы.

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