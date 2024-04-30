РФ сознательно пыталась убить как можно больше людей: Костин сообщил, в чем коварство удара по Одессе

Накануне ужина, 29 апреля, армия РФ коварно ударила по Одессе. Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Генпрокурор Андрей Костин подчеркиваю, что это неизбирательное оружие. Ее применение может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

"В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основание полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев", — подчеркнул он.

Расследование по этому делу продолжается.

Видео мощных взрывов после "прилетов" в городе

Враг коварно ударил по Одессе: видео мощных взрывов

Как сообщалось, 29 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В частности, в дворце студентов Одесской юридической академии, который называют "Дворцом Гарри Поттера".

Сегодня стало известно, что количество жертв удара россиян по городу продолжает расти. Пока известно о пяти погибших. В частности, состояние четырех пострадавших крайне тяжелое.

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