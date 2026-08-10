На месте атаки / © Запорожская ОВА

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Российские войска днем 10 августа нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Запорожья. По последним данным, 24 человека пострадали, среди них 10-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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Отмечается, что в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, изуродованы легковые автомобили.

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На месте атаки

В прокуратуре области отметили, что целью страны-агрессора была гражданская инфраструктура Запорожья и Запорожского района. Правоохранители начали расследование относительно совершения военного преступления.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что оккупанты изменили основные приоритеты для осуществления ракетно-дроновых ударов по территории Украины. Если зимой главным объектом атак была отопительная и электрическая инфраструктура, то сейчас враг сосредоточился на оборонной промышленности, логистике и гражданском секторе.

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