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- Украина
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РФ среди дня накрыла КАбами гражданских — много пострадавших
В результате российского удара известно про по меньшей мере 24 человека, которые получили ранения. Среди травмированных — 10-летняя девочка.
Российские войска днем 10 августа нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Запорожья. По последним данным, 24 человека пострадали, среди них 10-летняя девочка.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, изуродованы легковые автомобили.
В прокуратуре области отметили, что целью страны-агрессора была гражданская инфраструктура Запорожья и Запорожского района. Правоохранители начали расследование относительно совершения военного преступления.
Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что оккупанты изменили основные приоритеты для осуществления ракетно-дроновых ударов по территории Украины. Если зимой главным объектом атак была отопительная и электрическая инфраструктура, то сейчас враг сосредоточился на оборонной промышленности, логистике и гражданском секторе.