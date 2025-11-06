РФ стремительно продвигается на востоке Запорожской области: эксперт оценил угрозу

Фронт / © ТСН.ua

Сегодня максимальное внимание уделено Покровску, Мирнограду и Купянску. При этом армия РФ имеет определенные территориальные достижения и продвижение на границе трех областей — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев для Украинского радио.

Он пояснил, что происходит на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

«На днях мне пришлось общаться с спикером Сил обороны Юга Украины полковником Владиславом Волошиным, и он говорит, что наиболее сложная ситуация на востоке Запорожской области. Враг там имеет продвижение, продолжаются ожесточенные бои», — объяснил эксперт.

Если говорить о процентном соотношении, то на этот участок фронта приходится 13% всех штурмовых действий врага. Под контроль РФ за последнюю неделю перешло в 40% территорий от общей численности квадратных километров. Так что, действительно, враг имеет там продвижение. Несмотря на ожесточенные бои на территории Покровска, темпы продвижения врага там значительно меньше, чем на востоке Запорожской области — этот участок, отмечает военный эксперт, не слишком освещается в СМИ.

«Нам необходимо стабилизировать ситуацию на этом участке фронта, потому что здесь продвижение врага создает проблемы не только для левого фланга наших защитников юга Запорожской области, но и для защитников в районе Покровска и Мирнограда. Ибо враг стремится получить контроль и над логистическими маршрутами. Потому что от устойчивых поставок необходимых ресурсов на поле боя зависит устойчивость нашей обороны», — акцентировал Селезнев.

Ранее военный показал продвижение РФ в направлении большого города. Речь идет о Запорожье.

«Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», — заявил военный.