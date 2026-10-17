РФ стремится погрузить Украину в блекаут: Зеленский предупредил о сложной ситуации после одного из самых больших ударов

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Накануне Россия совершила один из самых больших ударов по энергетике Украины, атаковав более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Реклама

По словам Зеленского, самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковщины, Киевщины, Днепропетровщины и других областей.

Реклама

«Россияне масштабировали свою антиэнергетическую операцию и пытаются максимально рассеять наши резервы и восстановительную способность», — подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что с 19:00 16 октября до 7:00 сегодня российская армия применила против украинских городов и энергетики более 320 реактивных и бензиновых беспилотников, бородавочные боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, массированные и непрерывные атаки имеют серьезные последствия.

В то же время Зеленский призвал усилить давление на Россию, пытающуюся оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления накануне зимы.

«Россия пытается сделать в Украине блекаут прямо перед зимой. Россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Давление нужно, чтобы это остановить. Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — это только побуждает его избивать дальше», — заявил глава государства.

Реклама

Отключение света — последние новости

На 17 октября графики отключения света в Украине ужесточились. По данным «Укрэнерго» сегодня из-за вражеских обстрелов без электроэнергии остались потребители в 10 областях. В частности, на западе — в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В частности, к утру без света и воды осталась Винница. РФ совершила одну из самых массированных атак на регион. Была повреждена одна из подстанций, что привело к масштабному обесточению.

В то же время в правительстве отмечают, что ситуация со светом в Киеве – одна из самых сложных. Причиной критического состояния электроэнергии в столице остаются регулярные обстрелы РФ. Ведь часто объекты, которые энергетикам уже удалось восстановить, снова терпят повреждения.

Новость дополняется

Новости партнеров