РФ строит линию для подключения ЗАЭС к оккупированным территориям: Greenpeace заявил про план Москвы (фото)

ЗАЭС / © Associated Press

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Россия продолжает попытки интегрировать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в собственную энергосистему и сети на захваченных территориях Украины.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков высокого разрешения, проведенный Greenpeace Украина.

По данным организации, в период с января по июль 2026 года было зафиксировано строительство новой высоковольтной линии электропередачи вдоль трассы М18, соединяющей временно оккупированный Мелитополь Запорожской области с Геническом на оккупированной части Херсонщины.

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Фото greenpeace

Эта инфраструктура, по оценке Greenpeace, является частью российского плана переподключения Запорожской АЭС к энергосетям временно оккупированных территорий, в частности Крыма, а также дальнейшей интеграции станции в энергосистему РФ.

В Greenpeace отметили, что строительство линии почти завершено в мае, однако его реализацию осложнили удары украинских беспилотников. В частности, в начале июля была атакована подстанция в Геническе.

«Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит всеобщей тенденции, которая все больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС является обреченным проектом», — заявил специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

Какие цели преследует Россия

По оценке Greenpeace Украина Москва пытается использовать Запорожскую АЭС для нескольких стратегических задач:

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отсоединить станцию от украинской энергосистемы;

возобновить работу реакторов под контролем РФ;

обеспечить электроэнергией оккупированные территории, в том числе Донбасс и Крым;

поддерживать промышленность, добычу ресурсов и аграрный сектор на захваченных территориях;

обеспечить электроснабжение военной логистики;

в перспективе передавать электроэнергию в южные регионы России.

В Greenpeace подчеркивают, что российский план предполагает долгосрочное сохранение контроля над крупнейшей атомной электростанцией Европы.

В Greenpeace предупредили о ядерных рисках

Организация отмечает, что даже если российские планы по запуску ЗАЭС становятся менее реалистичными, опасность ядерной безопасности остается высокой.

По данным Greenpeace, особые риски связаны с возможными перебоями электроснабжения и систем охлаждения реакторов, в частности, бассейнов с отработанным ядерным топливом. Это, по оценке экспертов, может привести к выбросу радиоактивных веществ.

«С 2022 года РФ использует оккупацию Запорожской атомной электростанции как инструмент ядерного террора против Европы. Россия потерпела неудачу во многих своих целях и, скорее всего, продолжит терпеть поражение в попытках подключить ЗАЭС к оккупированной энергосети и перезапустить реакторы», — заявил Ян Ванде Путте.

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Россию обвиняют в продвижении собственного нарратива в отношении ЗАЭС

В Greenpeace также подвергли критике позицию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно возможности перезапуска реакторов ЗАЭС под управлением «Росатома».

По словам представителей организации, такие заявления могут усиливать российские нарративы о якобы возможности законного контроля РФ над станцией.

«Российские планы по перезапуску реакторов и интеграции станции в российскую энергосистему являются незаконными в соответствии с международным правом и все более нереалистичными», — заявил ведущий эксперт Greenpeace Украина Шон Берни.

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В Greenpeace Украина исследуют российские планы по Запорожской АЭС от 2023 года. Организация ранее заявляла, что попытки Москвы переподключить станцию к собственной энергосистеме сталкиваются с техническими и политическими препятствиями.

Напомним, Россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу.

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